Песков: Глава СК Бастрыкин докладывает президенту о «наиболее резонансных аспектах» «московского дела»

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин докладывает президенту Владимиру Путину о «наиболее резонансных аспектах» «московского дела». Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Нет, он не должен отчитываться президенту по каждому делу, которое ведется. Безусловно, по наиболее резонансным аспектам дела доклады президент получает, но о ежедневной работе, конечно, он не докладывает. Просто не имеет возможности. О нюансах, конечно, нет. Это обычная работа следственного комитета» — сказал он.

На этой неделе стало известно о появлении еще пятерых фигурантов дела о «массовых беспорядках», возбужденного после летних протестных акций в Москве.