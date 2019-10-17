Россияне считают, что сейчас не время делать крупные покупки и брать кредиты

Согласно опросам ВЦИОМа, такого мнения придерживается, соответственно, 58% и 72% респондентов. Около 70% опрошенных заявили, что лучше экономить на будущее. 46% назвали хорошей идеей класть свободные деньги в банк.
2019-10-17T13:32:00+03:00
2019-10-17T13:32:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 17 октября 2019
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