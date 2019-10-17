Большинство школ в Крыму до сих пор не обеспечено профессиональной охраной

Об этом сообщила ТАСС и.о. министра образования республики Наталья Гончарова. По ее словам, только 1% пользуется услугами Росгвардии и 10% заключили договор с частными охранными предприятиями. Прошел ровно год, как студент колледжа в Керчи открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, а затем покончил с собой. Тогда погибли 20 человек, около 50-ти пострадали.