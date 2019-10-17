Генеральная прокуратура начала проверку авиакомпании «Победа»

Это связано с информацией об увеличении тарифов на международные перелеты с 28 октября. Ранее Минтранс заявил, что изучит ситуацию. Мосгорсуд запретил платную регистрацию на рейсы «Победы» в зарубежных аэропортах. Авиакомпания сообщила, что для исполнения решения суда будет включать в тариф стоимость услуги регистрации. Это приведет к тому, что цены на билеты в Россию из-за рубежа вырастут на 25 евро.