Россияне не пострадали в ходе беспорядков в Каталонии

Об этом только что заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Напомним, в ходе столкновений с полицией в Барселоне получили травмы около 80 человек. Люди выходят на улицы, чтобы выразить недовольство решением суда по делу бывших каталонских чиновников. Они получили длительные тюремные сроки за попытку проведения референдума о независимости.

Для сохранения общественного порядка Мадрид рассматривает разные сценарии, сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Жители Каталонии, тем временем, вновь призвали к блокаде транспортного сообщения и всеобщей забастовке в пятницу.