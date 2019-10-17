Европейский союз и Великобритания договорились об условиях Брекзита

Британский премьер Борис Джонсон написал в Твиттере, что принято сбалансированное и справедливое решение. Он выразил надежду, что парламент одобрит соглашение уже в ближайшую субботу. Документ предусматривает устранение проблем, связанных с Ирландией и Северной Ирландией.