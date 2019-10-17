Европейский союз и Великобритания договорились об условиях Брекзита

Британский премьер Борис Джонсон написал в Твиттере, что принято сбалансированное и справедливое решение. Он выразил надежду, что парламент одобрит соглашение уже в ближайшую субботу. Документ предусматривает устранение проблем, связанных с Ирландией и Северной Ирландией.
2019-10-17T13:30:00+03:00
2019-10-17T13:30:22+03:00
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13:30, 17 октября 2019
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