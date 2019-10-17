Представители российских властей не дали конкретных ответов на слова генерального директора РУСАДА, Юрия Гануса, который сказал, что в базе данных московской лаборатории были изменены досье тысячи спортсменов.

Министр спорта Павел Колобков сказал, что у Гануса должны быть веские основания для того, чтобы выдвигать такие обвинения, поскольку это может заставить наших выдающихся спортсменов еще раз пройти по тяжелой процедуре, которая была инициирована накануне Олимпиады в Пхенчхане. Накануне уклончивый комментарий дал и пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, который сказал, что гна все вопросы, поставленные ВАДА, Россия ответила. Ганус уже не в первый раз заявляет о том, что российский спорт не стоит на краю пропасти, а уже летит в нее и что последствия от того, что может случится равнозначны удара автомобиля о стену на полной скорости. ВАДА, между тем изучает официальные документы, полученные из Минспорта.

23 октября состоится заседание комитета по соответствию Кодексу ВАДА, который и даст рекомендации Исполкому организации относительно санкций в адрес России.