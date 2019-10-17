Россия намерена выйти из соглашения, признающего международную комиссию о гуманитарных нарушениях в войнах

Соответствующий законопроект в Госдуму внес президент Владимир Путин.

Речь идет об отзыве подписи под одним из Дополнительных протоколов к Четвертой Женевской конвенции 1949 года. Он предусматривает создание международной комиссии, расследующей предполагаемые нарушения в отношении мирных граждан во время вооруженных конфликтов. Документ был ратифицирован Пленумом Верховного Совета СССР в 1977 году. Согласно же инициативе Путина, одной из причин отказа соблюдать протокол называются «существенно возрастающие риски нынешней международной обстановки». Кроме того, как следует из пояснительной записки, Кремль считает, что международная комиссия фактически не выполняет свои функции с 1991 года. Также, отмечается, что представителя России в ее составе нет, несмотря на то, что Москва ежегодно платит взносы в бюджет организации. Помимо этого, во внесенном Путиным законопроекте говорится об угрозе злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств. Впрочем, о каких именно злоупотреблениях и странах идет речь, не уточняется.

В начале 90-х Совбез ООН включил Четвертую Женевскую конвенцию в состав обычных норм права. Таким образом, она вместе с дополнительными протоколами стала обязательной для исполнения всеми странами, вовлеченными в конфликты, вне зависимости от наличия подписи под конвенцией.