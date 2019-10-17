Более 330 человек арестованы в ходе международной полицейской операции по делу о  продаже детской порнографии

Более трехсот тридцати человек арестованы в ходе международной полицейской операции по делу о продаже детской порнографии. Этим занимался один из даркнет-сайтов. Он продавал доступ к видео за биткоины, сообщило британское национальное агентство по борьбе с преступностью. Аресты прошли в 38-ми странах, в том числе, в Великобритании, США, Саудовской Аравии, Южной Корее и Канаде, сообщает The Guardian. В рамках этой же операции спасены 23 ребенка в США, Великобритании и Испании, которые подвергались насилию. Владелец сайта — 23-летний гражданин Южной Кореи – уже отбывает 18-месячный тюремный срок в своей стране.