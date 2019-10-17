Китайские дипломаты в США отныне должны заранее уведомлять американские власти о своих встречах с чиновниками

Китайские дипломаты в США отныне должны заранее уведомлять американские власти о своих встречах с федеральными и местными чиновниками, а также учеными и политологами. Госдепартамент принял такое решение в качестве ответной меры на ограничения для американских дипломатов в Китае, сообщает Вашингтон пост. Как отмечают в Госдепе, в Китае американцы вынуждены добиваться разрешения на встречи и часто получают отказ. Годы усилий, потраченных на то, чтобы убедить Пекин такой порядок, ни к чему не привели.
2019-10-17T12:32:00+03:00
2019-10-17T12:34:23+03:00
https://echo.msk.ru/news/2520981-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:32, 17 октября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…