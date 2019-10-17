Телеграм предложил инвесторам согласиться на перенос запуска криптовалюты Грам на полгода или получить обратно 77% вложенных денег, сообщает издание The Веll. Блокчейн-платформу планировалось запустить в октябре, но этому помешал иск американской комиссии по ценным бумагам, которая добилась судебного запрета на выпуск и распространение Грама. Телеграм уведомил суд о готовности приостановить операции с криптовалютой на пять месяцев.