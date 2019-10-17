Телеграм предложил инвесторам согласиться на перенос запуска криптовалюты Грам на полгода или получить обратно 77% вложенных денег, сообщает издание The Веll. Блокчейн-платформу планировалось запустить в октябре, но этому помешал иск американской комиссии по ценным бумагам, которая добилась судебного запрета на выпуск и распространение Грама. Телеграм уведомил суд о готовности приостановить операции с криптовалютой на пять месяцев.
2019-10-17T12:32:00+03:00
2019-10-17T12:33:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2520979-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:32, 17 октября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…