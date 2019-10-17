В Москве снова задержан сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов

Сейчас он находится в ОВД «Даниловский». Об этом сам Шаведдинов рассказал МБХ Медиа. Что ему вменяют, пока неизвестно. Два дня назад Шаведдинова задержали в подъезде дома и отпустили через некоторое время без составления протокола.