В Москве снова задержан сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов

Сейчас он находится в ОВД «Даниловский». Об этом сам Шаведдинов рассказал МБХ Медиа. Что ему вменяют, пока неизвестно. Два дня назад Шаведдинова задержали в подъезде дома и отпустили через некоторое время без составления протокола.
2019-10-17T12:31:00+03:00
2019-10-17T12:32:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:31, 17 октября 2019
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