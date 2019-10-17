Фигурантка дела «Нового величия» Анна Павликова сегодня вышла замуж за Константина Котова, осужденного на 4 года по так называемой «дадинской статье» – за неоднократные нарушения правил проведения митингов. Как сообщает МБХ, брак зарегистрирован в СИЗО Матросская Тишина. Павликова была в свадебном платье. Среди гостей – фигурант «московского дела» Алексей Меняйло.

Мама Павликовой ранее рассказала Медиазоне, что Котов был одним из первых, кто поддержал ее дочь, писал ей письма, слал передачи. Всё время он был с семьей Павликовых.