Самыми богатыми в Континентальной хоккейной лиге являются игроки ЦСКА

14 человек получают в год более 70 миллионов рублей.

Списки опубликовало издание СЭ. В них учтена только базовая ставка хоккеистов, но иногда большая часть контракта – это разнообразные бонусы за командные и личные достижения. Самый большой — у рекордсмена лиги по результативности Сергея Мозякина из Магнитогорского Металлурга – 180 миллионов рублей. В тройку входит капитан екатеринбургского Автомобилиста Найджел Доус, получающий на 30 миллионов меньше и давний партнер Мозякина по звену – Данис Зарипов. Сейчас он выступает за казанский Ак Барс и зарабатывает 130 миллионов. Вообще, коллеги учитывали только игроков, которые имеют контракт от 70 миллионов и выше. Таковых обнаружилось 54 человека, на одного больше, чем в прошлом году. Тем не менее, зарплаты топ-игроков сильно упали. Через год будет введен так называемый полоток. Клубы не смогут тратить на ведомость более 900 миллионов.

Руководство питерского СКА удалось разгрузить зарплатную ведомость. В первой тридцатке самых богатых игроков нет ни одного представителя клуба.