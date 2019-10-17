23 человека задержаны после столкновений в Роттердаме между представителями турецкой и курдской общин

23 человека задержаны голландской полицией после столкновений в Роттердаме между представителями турецкой и курдской общин. Об этом сообщает агентство Франс-пресс. Во время столкновений, которые произошли в среду поздно вечером, трое полицейских получили лёгкие ранения. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте осудил проявления насилия в своей стране и призвал к диалогу.
2019-10-17T12:03:00+03:00
2019-10-17T12:05:10+03:00
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12:03, 17 октября 2019
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