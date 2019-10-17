Большинство пассажиров «Суперджета», разбившегося в «Шереметьево», могли погибнуть от отравления опасными веществами

Большинство пассажиров «Суперджета», разбившегося в мае в «Шереметьево», могли погибнуть от отравления опасными веществами. К таким выводам пришли в Следственном комитете.

К гибели значительной части пассажиров рейса Москва – Мурманск привели огонь и продукты горения, а не удар самолета о землю, сообщил руководитель Главного управления криминалистики СК Зигмунд Ложис. В интервью газете «Коммерсантъ» он подчеркнул, что опасные вещества выделялись не только от горения топлива, но также и от сделанной из пластика обшивки салона. По словам Ложиса, смерть пассажиров SSJ-100 от отравления произошла очень быстро: люди не успели использовать кислородные маски и погибли в креслах, не успев отстегнуться и среагировать. Катастрофа произошла в начале мая: «Суперджет», следовавший из Москвы в Мурманск, вернулся в «Шереметьево» и совершил аварийную посадку, после чего загорелся. Из 71 человека, находившихся на борту, погибли 48. Следствие рассматривает, в том числе, версии отказа техники, погодных условий и ошибки пилотирования.

В начале октября СК возложил вину за трагедию на командира «Суперджета» Дениса Евдокимова.