РФ решила выйти из международного соглашения, которое направлено на защиту гражданского населения в военных конфликтах

Россия решила выйти из международного соглашения, которое направлено на защиту гражданского населения в военных конфликтах. Речь идёт о дополнительном Протоколе к Четвёртой Женевской Конвенции 1949 года. Соответствующий законопроект внёс в Госдуму президент Путин. Одной из причин отказа соблюдать документ названы существенно возрастающие риски нынешней международной обстановки, передаёт Znak.com. Как следует из пояснительной записки, международная комиссия по расследованию предполагаемых нарушений гуманитарного права фактически не выполняет своих функций. Представителя России в её составе нет, хотя России ежегодно выплачивает взносы в бюджет этого органа. Также отмечается, что риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях существенно возрастают. О каких странах и вероятных злоупотреблениях идёт речь, не уточняется.
2019-10-17T12:00:00+03:00
2019-10-17T12:01:32+03:00
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12:00, 17 октября 2019
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