Женский экипаж астронавтов из США сегодня выйдет в открытый космос

Предстоящее событие станет историческим для космонавтики. Поскольку до этого сразу две женщины за бортом космического корабля или станции не работали. Они всегда были частью мужской команды. Или был только одиночный выход женщины в открытый космос, одним из первопроходцем была советский космонавт Светлана Савицкая в 84-м году. В свое первое путешествие в открытый космос отправятся американки Кристина Коч и Джессика Меир. За бортом МКС они как ожидается, проведут несколько часов. Задача астронавтов — заменить аккумуляторы новыми для улучшения систем обеспечения станции энергией. Меир и Коч должны были осуществить выход ещё в марте этого года. Правда, тогда не нашлось скафандра нужного размера. Выход в открытый космос в NASA называют одной из самых опасных задач, которые выполняют астронавты. Во время такой операции они находятся за пределами космической станции более шести часов.

В планах астронавтов, которые работают на МКС, ещё несколько выходов в открытый космос до конца года. Они должны помимо замены аккумуляторов провести ремонт оборудования на веншней поверхности станции.