Суд обязал Парк Горького выплатить 120 тысяч рублей пострадавшим во время обрушения пешеходного моста над катком

Замоскворецкий суд Москвы обязал Парк Горького выплатить 120 тысяч рублей пострадавшим во время обрушения пешеходного моста над катком. Это произошло в ночь на 1 января. В больницы с травмами обратились 9 человек. Суд удовлетворил иск двух супругов и несовершеннолетнего о возмещении морального вреда. Истцы требовали 1,5 миллиона, сообщает ТАСС.