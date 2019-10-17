Большинство пассажиров Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Шереметьево в мае, погибли не от удара о землю

Большинство пассажиров самолёта Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Шереметьево в мае, погибли не от удара о землю, а от огня и отправления продуктами горения. Люди даже не успели отстегнуться, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на Следственный комитет. По делу о крушении предъявлено обвинение командиру экипажа Денису Евдокимову.