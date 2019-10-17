В Москве может появиться новый профессиональный футбольный клуб с английским названием

В связи с командой упоминается имя медиаменеджера Арама Габлиелянов.

Новая команда пока существует только на бумаге, но название у нее уже есть — Москоу Сити. Об этом сообщает РБК. Создатель телеканала Лайф Ньюз Арам Габриелянов от совей причастности к проекту открестился, сказав, что его только попросили о консультации и он не отказал. «Пока обсуждать нечего» – добавил Габриелянов. Между тем, сообщается, что в проекте на руководящих должностях будут работать специалисты, которые создавали несколько лет назад московскую версию армянского Арарата. Команда даже смогла выиграть третий по силе дивизион нашего футбола – ПФЛ, но от участие в турнире Футбольной национальной лиги отказалась. За Арарат выступали такие известные в России футболисты как Роман Павлюченко, Марат Измайлов, Алексей Ребко и другие.

Арарат возобновил свое существование в январе 2019 года и сейчас выступает в Профессиональной футбольной Лиге.