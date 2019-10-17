МИД России направит ноту в посольство США в связи с инцидентом в Северодвинске, рассказал журналистам заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов. Ранее в СМИ появилась информация, что трёх американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме. В американском посольстве РИА сообщили, что дипломаты находились в Неноксе в рамках официальной поездки. В МИДе подтверждают, что поездка была согласована, но в качестве пункта назначения был указан Архангельск.