Фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин покинул Россию

Он принял такое решение после предъявления нового обвинения – на сей раз по статье об угрозе применения насилия к силовику.

По словам Губайдуллина, решение уехать из России далось ему нелегко, но события последних дней не оставили выбора. Об этом обвиняемый написал в своем Фейсбуке, подчеркнув, что не собирается возвращаться на родину в ближайшие годы. Также он добавил, что всегда был патриотом и пообещал приложить все силы для того, чтобы Россия стала свободной. Куда именно уехал Губайдулин, неизвестно даже его защите.

В сентябре фигуранта «московского дела» отпустили под подписку о невыезде после месяца нахождения в СИЗО. Он обвинялся в том, что бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского, но затем дело вернули в прокуратуру для уточнения фабулы обвинения. На этой неделе адвокат Губайдулина Максим Пашков рассказал о предъявлении своему подзащитному нового обвинения по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

Губайдулин был одним из первых задержанных по так называемому «московскому делу», возбужденному после акции протеста в Москве 27 июля. На этой неделе стало известно о появлении еще пятерых фигурантов дела.