Более 50 человек пострадали в результате беспорядков в городах Каталонии

Вчера вечером на улицы Барселоны вышли не менее 20 тысяч манифестантов. По данным местных СМИ, радикально настроенные участники протестов бросали в полицейских камни и бутылки, сожжено несколько автомобилей.

Ради сохранения общественного порядка Мадрид рассматривает все возможные сценарии мирного решения вопроса, сказал премьер-министр Испании Педро Санчес.

Глава правительства Каталонии Ким Торро призвал незамедлительно прекратить беспорядки. Он подчеркнул, что движение за независимость Каталонии никогда не было насильственным.