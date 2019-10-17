Володин: США пытались дестабилизировать ситуацию в России, провоцируя акции протеста в Москве

США пытались дестабилизировать ситуацию в России, провоцируя акции протеста в Москве, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил об этом на встрече с председателем Конституционной Ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо. «Мы друг друга в этих вопросах очень хорошо понимаем», — сказал Володин своему венесуэльскому коллеге.