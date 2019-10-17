Володин: США пытались дестабилизировать ситуацию в России, провоцируя акции протеста в Москве

США пытались дестабилизировать ситуацию в России, провоцируя акции протеста в Москве, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил об этом на встрече с председателем Конституционной Ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо. «Мы друг друга в этих вопросах очень хорошо понимаем», — сказал Володин своему венесуэльскому коллеге.
2019-10-17T10:32:00+03:00
2019-10-17T10:32:42+03:00
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10:32, 17 октября 2019
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