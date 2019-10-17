На Сахалине ученики 4 класса избили одноклассницу за то, что она напомнила учителю о домашнем задании

Как сообщает издание «Сахалин-инфо» в избиении участвовали около 8 человек. Они повалили девочку на землю, били по голове. Пострадавшая сейчас в больнице.

Прокуратура начала проверку по факту происшествия, в школе ситуацию не комментируют.