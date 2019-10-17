На Сахалине ученики 4 класса избили одноклассницу за то, что она напомнила учителю о домашнем задании

Как сообщает издание «Сахалин-инфо» в избиении участвовали около 8 человек. Они повалили девочку на землю, били по голове. Пострадавшая сейчас в больнице.
Прокуратура начала проверку по факту происшествия, в школе ситуацию не комментируют.
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Как сообщает издание «Сахалин-инфо» в избиении участвовали около 8 человек. Они повалили девочку на землю, били по голове. Пострадавшая сейчас в больнице.
Прокуратура начала проверку по факту происшествия, в школе ситуацию не комментируют.
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…