Памятная табличка установлена на территории Керченского политехнического колледжа, где год назад в результаты взрыва и стрельбы погибли 20 человек. В годовщину трагедии в Керчи объявлен траур. День начался с общегородской минуты молчания, сообщает «Интерфакс».
2019-10-17T10:30:00+03:00
2019-10-17T10:31:03+03:00
https://echo.msk.ru/news/2520905-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:30, 17 октября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…