Памятная табличка установлена на территории Керченского политехнического колледжа, где год назад в результаты взрыва и стрельбы погибли 20 человек. В годовщину трагедии в Керчи объявлен траур. День начался с общегородской минуты молчания, сообщает «Интерфакс».