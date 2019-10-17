Фигурант «московского дела» Айдар Губайдуллин уехал из России

Об этом он сам сообщил в Фейсбуке. Губайдуллин отметил, что это решение далось ему нелегко, но события последних не оставили выбора. «Я покинул страну и в ближайшие годы не вернусь», — пишет Губайдуллин.

Губайдуллина обвиняют в покушении на насилие в отношении полицейского на протестной акции 27 июля. По версии следствия, он бросил пластиковую бутылку в сторону полицейских, но не попал. 18 сентября суд вернул дело в прокуратуру, Губайдуллина освободили под подписку о невыезде. Молодому человеку 26 лет, он работал программистом.