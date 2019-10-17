Бывший генеральный менеджер сборной России по баскетболу Дмитрий Домани получил шесть лет колонии за мошенничество

Домани — последний из фигурантов громкого дела, который услышал свой приговор. Прокурор просил для него три года, но суд дал в два раза больше. Бывшего чиновника и баскетболиста экстрадировали из Черногории. Он бежал за границу после того, как против него возбудили уголовное дело. Следователи установили, что руководство Федерации баскетбола России вывело через афиллированные фирмы более 120 миллионов рублей. По документам на эти деньги проводились мероприятия, изготавливалась продукция, хотя на самом деле это было лишь фикцией. Президент РФБ Юлия Аникеева получила четыре с половиной года, а против главного бухгалтера федерации Михаила Кочаряна дело было прекращено. Он умер во время следствия.

Дмитрий Домани сделал прекрасную карьеру игрока. Он был капитаном сборной России, которая дважды занимала второе место на чемпионате мира.