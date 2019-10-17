В Кургане задержали представителей «Альянса врачей и медиков», выступающих против закрытия местного противотуберкулёзного диспансера, рассказал МБХ-медиа пресс-секретарь движения Иван Коновалов. По его словам, что вменяют задержанным, пока неизвестно. Связаться с ними по телефону невозможно.

В курганской больнице задержали представителей «Альянса врачей» и медработников. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь независимого профсоюза работников здравоохранения «Альянс врачей» Иван Коновалов.

«Сегодня в 4 утра по курганскому времени непонятные люди, видимо, это были сотрудники ЧОПа зашли на территорию больницы и начали применять физическую силу к медицинским работникам, пациентам, активистам профсоюза «Альянс врачей». Один мужчина потерял сознание, видимо, у него был какой-то приступ из-за применения к нему физической силы. Дальше людей посадили в машину, очень долго везли каким-то лесом и привезли в ОВД по Кетовскому району», — сказал он.

И.Коновалов добавил, что сотрудники полиции не смогли внятно объяснить, на каком основании было произведено задержание.

«Анастасия Васильева (глава профсоюза «Альянс врачей» – Э.М.) спрашивала у сотрудника полиции, за что их задерживают, он сказал, что за неисполнение законных требований. На что она спросила, какие законные требования она не исполнила, и сотрудник полиции не смог на это ответить», — подчеркнул он.

На данный момент, по сведениям И.Коновалова, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, ее заместитель Анастасия Тарабрина и медицинские работники находятся в ОВД, на них составляется протокол об административном правонарушении.

Ранее представители «Альянса врачей» забаррикадировались в здании диспансера. К протесту присоединились несколько пациентов и сотрудников больницы. Власти объясняют закрытие учреждения необходимостью ремонта.