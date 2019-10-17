В Роскосмосе ужесточили правила выезда сотрудников из страны

Это объяснили возможным интересом со стороны иностранных спецслужб и усилением геополитической напряженности.

Даже те работники «Роскосмоса», которые не имеют доступа к государственной тайне, теперь должны рассказывать своему начальству о планируемых поездках. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо, которое получили сотрудники всех предприятий госкорпорации. Они обязаны объяснять главе подразделения безопасности цели выезда, даты и другую подобную информацию.

Также в письме перечислены меры предосторожности во время нахождения заграницей. Например, сотрудников просят не назначать встреч в малолюдных местах, не вступать в споры на тему политики и религии и, покидая гостиницу, не рассказывать портье о том, куда они направляются и во сколько вернутся. Еще работников просят быть начеку и немедленно сообщать в «Роскосмос», если появляются некие тревожащие обстоятельства.

По словам одного из источников «Ведомостей», эти правила нужны не для того, чтобы что-то запретить, а чтобы в некой критической ситуации руководство «Роскосмоса» смогло оказать экстренную помощь своему сотруднику.

В самой госкорпорации это письмо пока не комментировали.