Прокуратура попросила перевести под домашний арест четырех из восьми фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне»

Обвинение заявило, что дальше просить о продлении их содержания под стражей не позволяет закон.

О более мягкой мере пресечения для обвиняемых по делу о пожаре гособвинитель попросил в ходе заседания Заводского районного суда в Кемерове. Под домашний арест предложено перевести начальника караула пожарно-спасательной части Сергея Генина, руководителя службы пожаротушения Андрея Бурсина, главу компании-подрядчика, обслуживавшей системы пожарной безопасности, Игоря Полозиненко и его подчиненного Александра Никитина. Прокуратура выступила с таким ходатайством, поскольку по закону заключение под стражу возможно лишь сроком на полгода, передает ТАСС. В дальнейшем арест продлевается только по тяжким и особо тяжким статьям, а фигуранты дела обвиняются в преступлении средней тяжести. При этом гособвинение просит лишить их возможности общаться под домашним арестом, поскольку обвиняемые могут оказать давление на свидетелей и повлиять на ход судебного процесса. Остальных четырех фигурантов прокурор попросил оставить под стражей.

Рассмотрение дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» началось в мае этого года. Фигурантов обвиняют в нарушении требований безопасности, повлекшем гибель людей. Жертвами пожара стали 60 человек.