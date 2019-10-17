Президент США Дональд Трамп предлагал сделку турецкому лидеру Реджепу Эрдогану перед вторжением в Сирию

Письмо Трампа обнародовала ведущая канала Фокс-бизнес Триш Риган. Подлинность подтвердили в Белом доме. В письме Трамп призывает Эрдогана " не подводить весь мир". Президент пишет: «Ты не хочешь нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за уничтожение турецкой экономики». Письмо заканчивается словами: «Не упрямься, не будь дураком». Письмо датировано 9 октября. Именно в этот день Турция начала военную операцию на территории Сирии.
2019-10-17T09:31:00+03:00
2019-10-17T09:32:34+03:00
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09:31, 17 октября 2019
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