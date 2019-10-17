Дело «Нового величия» продолжит сегодня рассматривать Люблинский суд

Восемь человек, в том числе двух девушек обвиняют в экстремизме, никто вины не признаёт.

Суд вернется к изучению видеозаписей, которые начали смотреть на прошлом заседании. На одном видео — собрание активистов «Нового величия». На нём они, как утверждает сторона обвинения, планируют приобрести имущество для организации, сделать трафареты для агитации. Видео очень низкого качества, разобрать, что происходит в ролике практически ничего невозможно, об этом говорили фигуранты дела и их адвокаты. Последние заседания проходят в ожидании возможного возвращения в прокуратуру дела об экстремизме в отношении восьми человек. Дело в том, что осужденный ранее по делу «Нового величия» на 2,5 года колонии Павел Ребровский отказался от показаний, которые легли в основу обвинений других фигурантов. Мосгорсуд отменил приговор молодому человеку. Меру пресечения изменили на подписку о невыезде. Адвокат Мария Эйсмонт допустила что дело «Нового величия» могут вернуть в прокуратуру, где основной процесс и дело Ребровского объединят и рассмотрят их заново вместе.



Отметим, что в небольшой зал журналисты попасть не могут, поскольку много адвокатов и родственников. Представители СМИ находятся в комнате с видеотрансляцией, качество которой далеко не всегда может передать то, что происходит в зале суда.