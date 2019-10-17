Обвинение просит суд отпустить под домашний арест четырёх обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Обвинение просит суд отпустить под домашний арест четырёх обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. В частности, это начальник караула пожарно-спасательной части Сергей Генин и руководитель службы пожаротушения Андрей Бурсин. Всего в деле 8 фигурантов.
2019-10-17T09:30:00+03:00
2019-10-17T09:30:44+03:00
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09:30, 17 октября 2019
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