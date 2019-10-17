Во Франкфурте-на-Майне продолжается 71-я книжная ярмарка

В нынешнем году в ярмарке участвует 7 тысяч 450 издательств, книготоргов объединений и литературных агентств из 104 стран.
2019-10-17T09:04:00+03:00
2019-10-17T09:04:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:04, 17 октября 2019
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