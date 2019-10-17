Посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд даст сегодня показания в Палате представителей в рамках процедуры импичмента

Посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд, оказавшийся одной из центральных фигур в украинском скандале, даст сегодня показания в Палате представителей в рамках процедуры импичмента. Сондланд был вызван в Конгресс еще на прошлой неделе, но Госдеп в последний момент наложил запрет.

ТЕКСТ: Гордон Сондланд — бывший отельер и щедрый донор в кампанию Трампа, не имевший никакого дипломатического опыта и назначенный послом в ЕС в прошлом году, в интересах Трампа давил на украинское правительство с целью расследовать Джо Байдена и его сына Хантера. Бывший советник белого дома Фиона Хилл во время показаний Конгрессу два дня назад заявила, что на одной из встреч с украинскими чиновниками Сондланд открыто сказал им, что они должны расследовать Байденов, если хотят получит встречу Зеленского с Трампом (главной линией защиты Трампа в этом скандале является то, что он, по его словам, просто просил Зеленского расследовать Байденов). Хилл рассказала, что Джон Болтон, бывший советник по национальной безопасности Белого Дома, был настолько озабочен закулисными делами Трампа и Джулиани в отношении Украины, что велел ей оповестить об этом юристов Белого Дома. Какую бы «они там сделку не варили, я в этом не участвую», сказал Болтон про Сондланда и главу Администрации Трампа Мика Малвени.

Накануне показаний Гордона Сондланда в СМИ разразился другой скандал с его участием — выяснилось, что новоиспеченный посол США в Евросоюзе заказал реновацию своей резиденции под Брюсселем на 1 миллион долларов, за счет государственного бюджета.