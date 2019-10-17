Мосгорсуд сегодня рассмотрит иск о восстановлении на службе бывшего полицейского Максима Умедбаева, который участвовал в задержании спецкора «Медузы» Ивана Голунова. Умедбаев и несколько его коллег были уволены после того, как с журналиста сняли обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Сам Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили полицейские.

Расследование обстоятельств дела Ивана Голунова должно продолжаться. Об этом ранее заявил президент Путин.



Адвокаты Голунова говорят, что полицейские, которые подбросили наркотики Голунову, не привлечены к уголовной ответственности.