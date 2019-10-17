Сообщество «Диссернет» нашло фальшивую диссертацию у судьи, которая выносила решение по «московскому делу»

Квалификационная работа судьи Басманного районного суда Натальи Дударь в значительной степени состоит из заимствований, которые никак не упоминаются, — заключает «Диссернет». По оценке его экспертов, в диссертации есть отрывки из текстов троих различных исследователей, при этом ни одного из них нет в списке используемой литературы. Также на сайте сообщества сказано, что в тексте есть несколько эпизодов, когда автор буквально приписывает себе слова других людей. Отдельно подчеркивается, что все тексты, откуда судья якобы заимствовала отрывки, написаны раньше её работы.

Наталья Дударь выносила решения по многим делам, имеющим общественный резонанс. Вчера она отправила в СИЗО фигуранта «Московского дела» Владимира Емельянова. В 2015 она приговорила активиста Ильдара Дадина к трем годам колонии по статье о нарушениях при проведении уличных акций, а до этого Дударь выносила множество решений по «болотному делу» еще в 2012-ом году.

Диссертация Натальи Дударь защищена в 2004-ом году в Московской государственной юридической академии.