ГИБДД планирует установить новые комплексы видеофиксации на патрульных автомобилях

Они заменят переносные камеры. Об этом сообщил начальник Инспекции Михаил Черников. По его словам, в первую очередь комплексы будут контролировать скорость в транспортном потоке.
2019-10-17T08:46:00+03:00
2019-10-17T08:46:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:46, 17 октября 2019
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