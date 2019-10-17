Роскосмос ужесточил порядок выезда за границу работников подведомственных предприятий, не имеющих допуска к сведениям, составляющим гостайну, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. По словам одного из собеседников издания, поводом стало нарастание геополитической напряжённости, повышенный интерес иностранных разведок, а также случаи нападения на сотрудников предприятий. Источник подчёркивает, что речь идёт не о запрете, а о систематизации выезда сотрудников за рубеж и что в случае ЧП оказать помощь своему работнику. Официальный представитель Роскосмоса от комментариев воздерживается.