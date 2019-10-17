Роскосмос ужесточил порядок выезда за границу работников подведомственных предприятий, не имеющих допуска к сведениям, составляющим гостайну, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. По словам одного из собеседников издания, поводом стало нарастание геополитической напряжённости, повышенный интерес иностранных разведок, а также случаи нападения на сотрудников предприятий. Источник подчёркивает, что речь идёт не о запрете, а о систематизации выезда сотрудников за рубеж и что в случае ЧП оказать помощь своему работнику. Официальный представитель Роскосмоса от комментариев воздерживается.
2019-10-17T08:45:00+03:00
2019-10-17T08:46:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2520857-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:45, 17 октября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…