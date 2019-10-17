В Японии из-за тайфуна может быть перенесён праздничный парад в честь восшествия на престол императора Нарухито

Мероприятие запланировано на 22 октября, сообщает телеканал NHK. Правительство ссылается на необходимость ликвидации последствий тайфуна.
Около 12 тысяч домов по-прежнему остаются без электричества или воды. Жертвами стихии стали 74 человека.
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Мероприятие запланировано на 22 октября, сообщает телеканал NHK. Правительство ссылается на необходимость ликвидации последствий тайфуна.
Около 12 тысяч домов по-прежнему остаются без электричества или воды. Жертвами стихии стали 74 человека.
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…