В Японии из-за тайфуна может быть перенесён праздничный парад в честь восшествия на престол императора Нарухито

Мероприятие запланировано на 22 октября, сообщает телеканал NHK. Правительство ссылается на необходимость ликвидации последствий тайфуна.

Около 12 тысяч домов по-прежнему остаются без электричества или воды. Жертвами стихии стали 74 человека.