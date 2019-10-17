Не менее 22 тысяч человек вышли на улицы Барселоны, протестуя против решения Верховного суда Испании

Он приговорил к длительным тюремным срокам организаторов референдума о независимости. По данным местных СМИ, во время беспорядков сожжены несколько автомобилей. Участники акции бросали в полицейских камни и бутылки.

Глава правительства Каталонии Ким Торро призвал манифестантов прекратить беспорядки. Движение за независимость Каталонии никогда не было насильственным, сказал он. При этом Торро подчеркнул, что Каталония имеет право на самоопределение.

Завтра в Каталонии объявлена всеобщая забастовка.