Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Россию 22 октября по приглашению Владимира Путина, сообщает «Интерфакс». Визит продлится один день. Главной темой переговоров станет ситуация в Сирии.
2019-10-17T08:31:00+03:00
2019-10-17T08:34:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 17 октября 2019
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