«Телеграм» уведомил суд Южного округа штата Нью-Йорк о готовности отложить запуск блокчейн платформы и приостановить все операции с криптовалютой «Грам» до решения всех юридических вопросов. При этом компания готова в суде оспаривать решение Комиссии по ценным бумагам, которая добилась через суд временного запрета на выпуск криптовалюты.

По мнению американских властей, «Телеграм» не зарегистрировал выпуск криптовалюты должным образом. Компания должна была предоставить инвесторам информацию о своём финансовой состоянии, менеджменте и факторах риска.