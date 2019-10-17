Банк России планирует создать новый правовой механизм

Банк России планирует создать правовой механизм, который позволит блокировать счета и операции собственников финансовых организаций до того, как суд примет решение о взыскании убытков. Таким образом регулятор намерен бороться с выводом активов, пишут «Ведомости». В Центробанке считают, что блокировать необходимо реальных собственников, а не номинальных. Определять их будет сам ЦБ, решение можно будет оспорить в административном или судебном порядке.
2019-10-17T08:31:00+03:00
2019-10-17T08:32:42+03:00
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08:31, 17 октября 2019
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