Банк России планирует создать новый правовой механизм

Банк России планирует создать правовой механизм, который позволит блокировать счета и операции собственников финансовых организаций до того, как суд примет решение о взыскании убытков. Таким образом регулятор намерен бороться с выводом активов, пишут «Ведомости». В Центробанке считают, что блокировать необходимо реальных собственников, а не номинальных. Определять их будет сам ЦБ, решение можно будет оспорить в административном или судебном порядке.