Кадыров назвал выдумками «и тысячепроцентной ложью» публикацию «Новой газеты» о зачистке в его ближайшем окружении

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал выдумками «и тысячепроцентной ложью» публикацию «Новой газеты» о зачистке в ближайшем окружении чеченского лидера. Кадыров уверен, что некие силы ведут кампанию по очернению имиджа Чечни и её руководства. Источник «Новой» утверждают, что высокопоставленных чеченских чиновников, а также их родственников содержат в секретных тюрьмах, отбирают имущество и заставляют делать многомиллионные пожертвования в фонд Ахмата Кадырова.
2019-10-17T08:30:00+03:00
2019-10-17T08:31:04+03:00
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08:30, 17 октября 2019
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