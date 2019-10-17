Кадыров назвал выдумками «и тысячепроцентной ложью» публикацию «Новой газеты» о зачистке в его ближайшем окружении

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал выдумками «и тысячепроцентной ложью» публикацию «Новой газеты» о зачистке в ближайшем окружении чеченского лидера. Кадыров уверен, что некие силы ведут кампанию по очернению имиджа Чечни и её руководства. Источник «Новой» утверждают, что высокопоставленных чеченских чиновников, а также их родственников содержат в секретных тюрьмах, отбирают имущество и заставляют делать многомиллионные пожертвования в фонд Ахмата Кадырова.