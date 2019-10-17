ЭКСМО АСТ планирует продать корпорацию «Российский учебник», которые специализируется на выпуске учебной литературы, рассказал «Ведомостям» глава издательской группы Олег Новиков. Он отказался назвать потенциального покупателя, сославшись на то, что окончательной договорённости пока нет. Издательская группа готова продать бизнес за 6 миллиардов рублей.
2019-10-17T08:17:00+03:00
2019-10-17T08:17:51+03:00
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08:17, 17 октября 2019
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