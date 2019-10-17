Минфин не поддержал просьбу Министерства транспорта и Автодора о допфинансировании Центральной кольцевой автодороги

Минфин не поддержал просьбу Министерства транспорта и Автодора о дополнительном финансировании Центральной кольцевой автодороги. Речь идёт о 44 миллиардах рублей, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на информированные источники. Год назад президент Путин поручил принять меры, чтобы не допустить увеличения стоимости строительства. Трасса протяжённостью 530 километров пройдёт по территории Новой Москвы Подмосковья примерно в пятидесяти километрах от МКАД.
2019-10-17T08:16:00+03:00
2019-10-17T08:17:03+03:00
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08:16, 17 октября 2019
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