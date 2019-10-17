Сетевое сообщество «Диссернет» назвал фальшивой диссертацию судьи Басманного суда Москвы Натальи Дударь

Она выносила приговоры фигуранту «московского дела» Владимиру Емельянову, активисту Ильдару Дадину и обвиняемым по «Болотному делу». Анализ «Диссернета» показал, что большая часть диссертации Дударь – это заимствования, которые никак не цитируются и авторы нигде не упоминаются. В частности, это диссертация некой Екатерины Курочки, а также две работы Михаила Тащилина. Никто из них никогда не был соавтором Дударь, сообщает Znak.com.